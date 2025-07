Reprodução Homem cai em cova de cemitério no DF





Um homem de 49 anos caiu dentro de uma cova durante um velório no cemitério Campo da Esperança, no Distrito Federal, na última quinta-feira (3). Segundo a administração do local, ele pisou sobre uma das placas de concreto que cobriam o jazigo, que estava rachada e cedeu com o peso.

Veja vídeo







Em nota enviada ao Portal iG, a Campo da Esperança Serviços Ltda informou que o jazigo atingido não tinha caixões nem corpos, apenas duas urnas de exumação com restos mortais guardados em compartimentos reduzidos. A concessionária afirmou que as urnas não foram danificadas no acidente, e a estrutura foi reconstruída no mesmo dia.

A filha do homem relatou o caso nas redes sociais e acusou o cemitério de negligência, dizendo que o pai se machucou na queda. Ele foi retirado da cova por funcionários do local com a ajuda de pessoas que participavam do velório.

A empresa lamentou o ocorrido, disse ter prestado socorro imediato à vítima e garantiu que vai oferecer toda a assistência necessária.