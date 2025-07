Reprodução/redes sociais Explosão em posto de gasolina em Roma deixa 29 feridos

Uma forte explosão em um posto de gasolina localizado no bairro Prenestino, na zona leste de Roma, deixou pelo menos 29 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 4.

O acidente aconteceu por volta das 8h20, quando um caminhão, que já estava no local devido a um incidente anterior, colidiu acidentalmente com uma tubulação de gás do posto de combustível. A colisão provocou uma explosão massiva, acompanhada de uma densa coluna de fumaça preta que foi vista a quilômetros de distância.

A onda de choque da explosão causou danos significativos a prédios próximos, incêndios em veículos estacionados e atingiu um depósito adjacente ao posto, aumentando a gravidade do acidente. Testemunhas relataram um forte estrondo seguido de pânico e correria na área.

Os serviços de emergência já estavam no local devido ao acidente anterior envolvendo o caminhão, o que agravou o cenário. Alguns dos socorristas presentes foram atingidos pela explosão secundária, resultando em ferimentos entre policiais e bombeiros.

Por precaução, uma estação de metrô próxima foi temporariamente fechada, e um centro esportivo com crianças foi evacuado antes da explosão para garantir a segurança dos frequentadores.

Equipes de bombeiros, policiais e profissionais de saúde atuaram rapidamente para controlar os incêndios, atender os feridos e evitar novas tragédias.

Das 29 pessoas feridas, a maioria apresenta ferimentos leves a moderados, e todas receberam atendimento médico imediato. Até o momento, não há confirmação de vítimas fatais.

Reações oficiais e investigações

O Papa Leão XIV manifestou suas orações e solidariedade às vítimas da explosão e suas famílias. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, está acompanhando pessoalmente a situação e pediu agilidade nas investigações.

As autoridades locais abriram um inquérito para apurar as causas do acidente, investigar eventuais falhas de segurança e avaliar se houve negligência na manutenção das instalações ou na operação do caminhão.

A explosão causou danos em estruturas próximas, o que deve demandar reparos e inspeções detalhadas nos próximos dias. As autoridades pedem que moradores evitem a área para facilitar o trabalho das equipes de emergência e garantam a própria segurança.





Os serviços de transporte público foram afetados temporariamente pela interdição da estação de metrô próxima, e os passageiros devem buscar rotas alternativas enquanto o local permanece isolado.