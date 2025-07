ALASKA STATE TROOPERS Médica some misteriosamente após deixar cruzeiro no Alasca





Uma médica de Kentucky desapareceu misteriosamente após deixar um navio de cruzeiro da Norwegian para fazer uma caminhada sozinha no Alasca, provocando uma operação de busca em larga escala pela passageira desaparecida. As informações são do NY Post.

Marites Buenafe, de 62 anos, foi dada como desaparecida por volta das 15h18 de terça-feira, após não retornar ao Norwegian Bliss antes da partida programada para as 13h30 de Juneau, segundo a Polícia Estadual do Alasca.

A médica de atenção primária, que trabalha no University of Kentucky HealthCare em Lexington, enviou uma mensagem de texto para a família por volta das 7h30, informando que pegaria o teleférico Mount Roberts Tramway para caminhar de Gold Ridge até Gastineau Peak.

A polícia disse que ela foi vista pela última vez nas imagens de segurança deixando o edifício na parada superior do teleférico, por volta do mesmo horário em que enviou sua mensagem final.

“Continuamos otimistas de que encontraremos Marites com vida”, disse Austin McDaniel, porta-voz do departamento, ao New York Times na quinta-feira.

A polícia iniciou uma busca terrestre e aérea envolvendo várias agências para tentar localizar a viajante desaparecida, utilizando helicópteros, drones térmicos e cães farejadores ao longo da trilha de caminhada popular — mas até agora sem sucesso.

McDaniel afirmou que as autoridades concentraram a resposta de emergência nas montanhas ao sul do centro de Juneau.

Segundo o site do sistema de saúde, Buenafe formou-se em medicina na Case Western Reserve University School of Medicine, em Ohio, e atua há mais de 20 anos. Ela trabalha atualmente como médica de família no Hospital Albert B. Chandler.

A Norwegian Cruise Line, que iniciou a viagem de sete dias saindo de Seattle no sábado, informou que está auxiliando as autoridades locais.

“Uma busca ativa está em andamento, e estamos fornecendo assistência às autoridades locais conforme necessário”, disse um porta-voz da companhia ao People.

“Nossa equipe de apoio CARE está prestando assistência à família da passageira, e nossos pensamentos estão com eles neste momento difícil.”

Não está claro se o navio, com cerca de 335 metros e diversas paradas previstas no Alasca e no Canadá, permaneceu na capital do estado — seu terceiro destino — durante as buscas.





O navio está programado para retornar a Seattle no sábado, segundo o site CruiseMapper.

A Norwegian não respondeu imediatamente ao pedido de comentário feito pelo The Post devido ao feriado de 4 de julho.