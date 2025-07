Reprodução/ Redes Sociais Após dias sem notícias, a família chegou a acreditar que Rafael Paixão estava morto

Um brasileiro de 26 anos, natural de Imperatriz (MA), teve parte da perna esquerda amputada após pisar em uma mina durante uma missão militar na guerra entre Ucrânia e Rússia. Rafael Paixão atua como voluntário no exército ucraniano e precisou se arrastar por cerca de nove quilômetros até ser socorrido. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A família recebeu notícias do jovem nesta quarta-feira (2), por meio de uma ligação feita diretamente do hospital onde ele está internado. O estado de saúde é considerado estável, mas Rafael passou por uma cirurgia e perdeu a perna do joelho para baixo.

A mãe do soldado, Neila Paixão, gravou um vídeo relatando o que ouviu do filho após o acidente. “Ele foi operado, está hospitalizado. Perdeu do joelho para baixo, mas está vivo. Foi um milagre de Deus. Ele andou nove quilômetros, arrastado por um outro militar, que estava dando suporte. Ele estava muito machucado, mas graças a Deus conseguiu” , disse.

Rafael cursava Direito em uma faculdade particular em Imperatriz antes de se alistar. Em agosto de 2024, deixou os estudos e se mudou para a Holanda com a namorada. Após o fim do relacionamento, decidiu se alistar como voluntário na Legião Estrangeira da Ucrânia e passou a integrar o 3º Batalhão de Brigada de Assalto.

A família chegou a ficar mais de 20 dias sem contato com ele, o que alimentou rumores sobre sua morte. As informações foram desmentidas pelo próprio Rafael em uma chamada recente.

De acordo com o Itamaraty, mais de 100 brasileiros se alistaram como voluntários no exército ucraniano no início da guerra, em 2022. Atualmente, não há estimativas oficiais sobre quantos seguem em combate.