Reprodução/Youtube Vídeo mostra soldados russos sendo perseguidos e atacados por drones da Ucrânia

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) divulgou um vídeo que mostra drones ucranianos perseguindo e atacando soldados russos. Os drones são do modelo FPV(First Person View, em português, "Visão em primeira pessoa" ), e são operados de forma remota pelos agentes, com óculos de realidade virtual.

Assista:





Segundo o governo ucraniano, as imagens registram operações conduzidas nas últimas duas semanas. De acordo com o SBU, cerca de 860 militares inimigos foram atacados.

"Eles [os drones] atuam com precisão e sem piedade, pois esta é uma justa vingança por cada crime cometido em nossa terra", afirmou o órgão, que declarou ainda que os ataques "não deixaram chance alguma ao inimigo".

Ainda que o vídeo mostre militares sendo atingidos, o governo ucraniano não deixa claro se todos os soldados filmados foram mortos.

Equipamento

Desde o início da guerra, a Ucrânia tem ampliado sua capacidade de produzir e empregar drones em campo, o que tem garantido avanços estratégicos no conflito.

Os drones FPV são pequenos, velozes e difíceis de interceptar por sistemas de defesa aérea. Cada unidade pode custar menos de US$ 500 e atingir alvos a até 20 km de distância.

O país também desenvolveu versões mais pesadas, como o "Baba Yaga", que carrega até 15 kg de explosivos e pode operar à noite com câmeras térmicas.

Balanço da guerra ainda é incerto

A guerra da Ucrânia já completou três anos, porém, segue sem um balanço oficial de vítimas. Segundo informações da AFP, a Ucrânia calcula que mais de 46 mil de seus soldados morreram e 380 mil ficaram feridos. Estimativas de fontes independentes e ocidentais apontam que esse número pode ser ainda maior.

Já a Rússia não divulga dados desde 2022. O portal Mediazona e a BBC identificaram pelo menos 91 mil soldados russos mortos. Em dezembro de 2024, os EUA estimaram que o número total de militares russos mortos ou feridos já passava de 700 mil.

Também faltam dados no lado civil. A missão da ONU na Ucrânia contabiliza 12.500 civis mortos, mas acredita que o número real seja "muito maior". Só o cerco a Mariupol, no início da guerra, pode ter matado entre 20 mil e 80 mil pessoas, segundo autoridades ucranianas.





Já o Comitê Internacional da Cruz Vermelha estima que existam cerca de 50 mil desaparecidos, civis e militares, de ambos os lados. Enquanto isso, registros ucranianos contabilizavam 63 mil pessoas desaparecidas até fevereiro deste ano.