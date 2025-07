Reprodução Criança morre após ser atacada por pitbull em Goiás





Um menino de 4 anos morreu nesta quarta-feira (2) após ser atacado por um cachorro da raça pitbull em Itumbiara, no sul de Goiás. O animal pertencia à própria família da vítima e havia sido adotado há cerca de um mês. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O caso ocorreu no bairro Jardim Liberdade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Instituto Médico Legal (IML) fez a perícia e removeu o corpo.

Segundo a Polícia Militar, a mãe havia deixado os filhos sozinhos em casa para ir ao trabalho, por não ter com quem deixá-los. Durante a ausência dela, o cachorro atacou o menino. A mulher foi levada à delegacia junto com testemunhas.

O delegado responsável pela investigação, Ricardo Cheurie, informou em entrevista coletiva que a mãe será autuada por abandono de incapaz com resultado morte. A pena para esse tipo de crime varia de 4 a 12 anos de prisão.

O pitbull, que é adulto, foi contido e capturado por equipes do Corpo de Bombeiros após o ataque.