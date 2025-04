Reprodução Homem é estrangulado em cruzeiro





O CEO da First American Financial Corp ., Kenneth DeGiorgio , foi acusado de agressão após estrangular um passageiro durante um cruzeiro da Virgin Voyages em águas internacionais. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (31), a bordo do navio Resilient Lady.

Segundo a denúncia apresentada à Justiça dos Estados Unidos, DeGiorgio atacou um homem identificado pelas iniciais M.A. após um desentendimento envolvendo sua esposa, Nichol DeGiorgio. Imagens de segurança mostram o executivo se levantando, caminhando até o passageiro e o agarrando pelo pescoço.

A confusão teria começado quando a esposa do CEO pediu ao passageiro, que dançava descalço no bar On The Rocks, para calçar seus sapatos. O homem teria respondido de forma agressiva, xingando e mostrando o dedo do meio para ela.





De acordo com a vítima, DeGiorgio usou "muita força" durante a agressão e disse que sentiu como se sua "garganta fosse arrancada". Ele também afirmou ter ouvido o executivo ameaçá-lo de morte: "Eu vou te matar, p...".

Após o episódio, DeGiorgio foi confinado em sua cabine até o navio atracar em San Juan, Porto Rico, onde foi abordado pelas autoridades federais.

Em depoimento, a esposa do executivo admitiu que o passageiro nunca a tocou fisicamente e reconheceu que talvez não devesse ter pedido para ele calçar os sapatos.

A defesa de DeGiorgio afirmou que ele agiu para proteger a mulher. "O Sr. DeGiorgio respondeu às ações de um indivíduo que assediou sua esposa, fazendo-a se sentir ameaçada e intimidada", declarou um porta-voz, acrescentando que o CEO "aguarda ansiosamente pela absolvição".

Kenneth DeGiorgio está à frente da First American Financial desde fevereiro de 2022.