Reprodução/NYP Bisão morre ao cair em fonte termal nos EUA





Um bisão morreu após cair em uma fonte termal de alta temperatura no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. O animal escorregou na borda da Grand Prismatic Spring, foi lançado para dentro da água e não conseguiu sair. O incidente foi presenciado por turistas que estavam no local. A informação é do site 'New York Post'.

Segundo o Observatório de Vulcões de Yellowstone, o bisão morreu rapidamente ao ser exposto à água que chega a cerca de 93 °C. O cientista Michael Poland informou à imprensa local que a causa da morte foi a temperatura extrema, descartando boatos sobre acidez da água. O corpo do animal deve se decompor rapidamente por causa do calor intenso.

A Grand Prismatic é a maior fonte termal do parque e está localizada no Midway Geyser Basin, região onde o solo ao redor das piscinas é frágil. O peso do bisão pode ter rompido a crosta superficial, causando a queda, de acordo com informações da imprensa local.

O parque reforça orientações para que visitantes mantenham distância segura tanto das fontes quanto dos animais. Neste ano, dois turistas já foram feridos após se aproximarem de bisões.