Bisão atacou homem e criança em parque dos EUA

Um bisão atacou um homem e uma criança em um parque dos Estados Unidos. O adulto acabou se ferindo ao tentar proteger o menor, que recebeu investidas do animal.

O homem de 34 anos estava com a família no Parque Nacional de Yellowstone na última segunda-feira (27) e, enquanto caminhava em um calçadão do local, avistou o bisão atacando uma criança pequena.

Ao intervir e tentar resgatar o menor, ele sofreu ferimentos causados pelo animal. Funcionários do parque disseram em comunicado ao jornal The Sun que o homem teve uma lesão no braço e foi levado ao hospital.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o homem e a criança correndo em direção a um segurança no momento do ataque.

"Os animais no Parque Nacional de Yellowstone são selvagens e podem ser perigosos quando abordados", alertaram os guardas florestais. "Quando um animal estiver perto de um acampamento, trilha, calçadão, estacionamento ou em uma área desenvolvida, dê espaço a ele."

As autoridades locais recomendaram que turistas fiquem a pelo menos 25 metros de distância de animais como bisões e alces, uma vez que outros ataques já ocorreram anteriormente.

