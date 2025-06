Reprodução Instagram Influenciador deita em trilho enquanto trem passa; assista





Uma dupla de influenciadores protagonizou uma cena de extremo risco ao tentar ganhar visibilidade na internet. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um dos jovens aparece de olhos vendados, deitado sobre os trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) , enquanto o outro faz a gravação. As imagens mostram o momento em que um trem passa pelo local, mas sem machucar o rapaz.





A ação imprudente ocorreu na tarde de terça-feira (24), na Linha 12-Safira, entre as estações Calmon Viana e Itaquaquecetuba, próximo à estação Aracaré. Por segurança, os trens precisaram circular em via única no trecho. De acordo com a CPTM, a equipe de segurança chegou a ser acionada e fez buscas na área, mas os jovens já haviam deixado o local.

Em nota ao iG, a CPTM classificou a atitude como proibida e ressaltou que coloca em risco não apenas quem a pratica, mas também os passageiros e o sistema ferroviário como um todo.

Veja a nota da CPTM na íntegra:





“Na tarde de terça-feira (24/06), por volta das 13h40, os trens da Linha 12-Safira da CPTM circularam em via única entre as estações Calmon Viana e Itaquaquecetuba, devido à pessoa na via na região da estação Aracaré. A equipe de segurança foi acionada e realizaram ronda no trecho, mas a pessoa havia fugido.

A CPTM reforça que a prática é proibida e causa risco a quem comete a imprudência, aos passageiros e ao sistema ferroviário.”