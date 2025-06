Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) Egípcio chuta cão farejador e é deportado às pressas dos EUA





Um idoso egípcio de 70 anos foi deportado dos Estados Unidos após agredir violentamente um cão farejador da alfândega americana no Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington, na última terça-feira (24). As informações são do NY Post.

Segundo a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie chutou o beagle Freddie, de 5 anos, quando o animal detectou mais de 45 quilos de alimentos não declarados em sua bagagem.

Freddie, que faz parte da equipe K9 especializada na detecção de produtos agrícolas ilegais, foi lançado no ar com o impacto do chute e sofreu uma contusão na região das costelas, mas passa bem e já retornou ao trabalho.

Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos Câmeras de segurança gravaram o momento em que o senhor agrediu o cachorro.





Em nota, a diretora do porto de entrada de Washington, Christine Waugh, declarou:

“Ser pego com mais de 100 libras de produtos agrícolas proibidos não dá a ninguém permissão para agredir um beagle indefeso da Alfândega”.

Na mala de Marie, os agentes encontraram 25 kg de carne bovina, 20 kg de arroz, 7 kg de berinjela, sementes de milho, pepinos, pimentões e ervas – quantidade suficiente, segundo a CBP, para “abrir um restaurante”.





O homem foi detido, indiciado por agredir um animal usado por forças de segurança (crime federal nos EUA), e deportado de volta ao Egito na quinta-feira (26). Ele também foi condenado a pagar os custos do tratamento veterinário do cão.

“O Freddie estava apenas fazendo seu trabalho”, disse Waugh. “Qualquer ataque contra um de nós é um ataque contra todos. Continuaremos a garantir justiça rápida e severa contra esses agressores.”