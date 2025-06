Kaliningrad Amber Combine Barata de 40 milhões de anos é achada presa em âmbar russo





Uma barata fossilizada, estimada entre 35 e 40 milhões de anos, foi descoberta em um pedaço de âmbar na região de Kaliningrado, na Rússia. O espécime foi encontrado durante a triagem manual no Complexo Âmbar de Kaliningrado, uma instalação operada pela gigante tecnológica Rostech, segundo anúncio feito pela empresa na quinta-feira (26). as informações são do Russia Today .

O inseto está preso em um pedaço de âmbar medindo 41 x 21 mm e pesando 7 gramas. A Rostech destacou que a barata está preservada próxima à superfície do âmbar, permitindo a observação detalhada de suas asas, pernas e cabeça.

Anna Dugina, gemóloga do Complexo Âmbar de Kaliningrado, afirmou que este é o maior espécime semelhante a uma barata descoberto pela instalação nos últimos cinco anos. Ela estimou sua idade em não menos que 35 a 40 milhões de anos.

“A barata foi coberta por resina de forma excepcionalmente favorável”, acrescentou. “Ela está localizada muito próxima da superfície do âmbar, mas ainda assim longe o bastante da borda. Isso possibilitou identificar a inclusão durante a triagem e, depois, polir a superfície sem danificá-la.”

A cientista explicou que, embora o inseto seja diferente das baratas atuais, espécies semelhantes ainda vivem em áreas tropicais.

O Complexo Âmbar de Kaliningrado é a única empresa no mundo que realiza a mineração de âmbar em escala industrial. A instalação desenvolveu métodos únicos de extração para preservar a integridade das peças de âmbar, especialmente aquelas que contêm inclusões de flora e fauna.





A descoberta passa a integrar o acervo do Museu Regional do Âmbar de Kaliningrado, que reúne mais de 14 mil peças, incluindo mais de 3 mil inclusões em âmbar.

O âmbar báltico, como o encontrado em Kaliningrado, é conhecido por preservar formas de vida antigas em detalhes impressionantes. A região concentra mais de 90% das reservas mundiais de âmbar, principalmente nos arredores da vila de Yantarny.