Reprodução/Instagram Influenciadora perde movimentos da perna após mordida de carrapato





A influenciadora Maria Palen, de 31 anos, está reaprendendo a andar após ficar paralisada da cintura para baixo por complicações causadas por um carrapato. Ativa nas redes sociais, Maria costumava compartilhar sua rotina fitness e alimentação vegetariana. Desde outubro de 2024, no entanto, sua vida mudou drasticamente.

Tudo começou com sintomas aparentemente comuns: dores no corpo e fadiga. Após meses sem diagnóstico, exames detectaram infecção por Babesia, um parasita transmitido por carrapatos que ataca as células vermelhas do sangue.

A condição se agravou durante uma viagem da Califórnia ao Texas, quando ela começou a sentir dores intensas e perdeu a capacidade de urinar. Dois dias depois, foi internada e diagnosticada com mielite transversa (inflamação da medula espinhal comumente associada à Doença de Lyme).

Mesmo após semanas de tratamento com antibióticos, os médicos deram um prognóstico incerto: 33% de chance de recuperação total, parcial ou nenhuma. Maria passou por internação prolongada, reabilitação intensiva e hoje realiza fisioterapia em casa. O comprometimento neurológico é grave, e as causas exatas da reação do sistema nervoso ainda são desconhecidas.

Sem condições de trabalhar e com os gastos médicos se acumulando, ela se mudou para a casa da família no Texas. Uma amiga, Kaylyn Star, criou uma vaquinha online para ajudar com os custos, que já ultrapassam US$ 50 mil (até o momento, cerca de US$ 12 mil foram arrecadados). “Ela comemora cada pequena vitória e segue com esperança” , escreveu Kaylyn nas redes sociais.