Reprodução Habibur Masum





Um youtuber de 26 anos, identificado como Habibur Masum, está sendo julgado no Reino Unido pelo assassinato brutal da própria esposa, Kulsuma Akter, de 27 anos. Segundo informações do site 'Mirror', o jovem foi flagrado por câmeras de segurança sorrindo logo após o crime, enquanto embarcava em um ônibus, deixando para trás o corpo da vítima e o filho do casal, um bebê de apenas sete meses, ainda no carrinho.

O caso aconteceu em abril do ano passado, na cidade de Bradford, na Inglaterra, e voltou a ganhar destaque nesta quarta-feira (25), durante os argumentos finais apresentados no tribunal. De acordo com a acusação, Masum perseguiu a esposa até o abrigo onde ela vivia desde novembro de 2023, depois de abandonar o lar devido a um histórico de agressões, ciúmes e controle excessivo. Ao encontrá-la na rua com o filho, o acusado a atacou com uma faca, desferindo ao menos 25 golpes e cortando sua garganta.

A cena cruel foi descrita no julgamento como o ápice de um relacionamento abusivo. O promotor Stephen Wood KC afirmou aos jurados que o réu demonstrava frieza e ausência de remorso. “Talvez o sorriso que aparece quando ele sobe no ônibus seja o de alguém que acredita que está escapando impune. O assassino sorridente” , declarou.

Mesmo alegando que sofria de depressão, Masum teria premeditado o crime. Para o Ministério Público, a motivação está longe de ser emocional ou impulsiva. “Não foi o estado mental que o levou a matar. Foi a rejeição. Foi o ciúme. Foi o controle. Ela disse ‘não’ e, para ele, isso era inaceitável” , argumentou Wood.

A relação entre os dois já havia apresentado sinais claros de violência. Meses antes do feminicídio, Masum teria agredido a esposa após ela receber uma mensagem de um colega de trabalho. Em outro episódio, ele chegou a ameaçá-la com uma faca. Em julho de 2023, Kulsuma buscou abrigo com o irmão, relatando episódios de violência doméstica e manipulação emocional por parte do marido.

Após o crime, o acusado fugiu da cidade, abandonando o filho no local do assassinato. Segundo o promotor, ele seguiu para Aylesbury, onde tentou despistar as autoridades cortando o cabelo, raspando a barba e trocando de roupas.

Durante o julgamento, a defesa tentou sustentar que Masum não tinha a intenção de matar a esposa e que levara a faca com o objetivo de se ferir, caso não conseguisse reconquistar a mulher. A advogada Frida Hussain KC afirmou que ele teria perdido o controle emocional ao ouvir da esposa que “não faltariam pais para substituir o dele” .

Mas os argumentos não convenceram a promotoria. Para Wood, a alegação de suicídio era mais uma manobra manipulativa. “Ele nunca tentou tirar a própria vida. Nunca se feriu. Ele usava esse discurso como chantagem emocional” , pontuou.