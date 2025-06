Escritório do Xerife do Condado de Placer Trilheiros morrem após saltarem em cachoeira remota nos EUA





Os corpos de três homens que desapareceram em uma trilha após saltarem em uma cachoeira na região de Rattlesnake Falls, em Soda Springs, na Califórnia (EUA), foram encontrados no último domingo (22). A informação foi confirmada pelo Escritório do Xerife do Condado de Placer à imprensa local.

As vítimas, identificadas como Matthew Schoenecker, de 50 anos, e Valentino Creus, de 59, ambos moradores de Los Angeles, e Matthew Anthony, de 44, de Nova York, estavam em uma trilha com outros três amigos na quarta-feira anterior (18) quando decidiram pular na água. Após o salto, eles não retornaram à superfície.

O grupo estava em uma região de difícil acesso e com terreno íngreme, a cerca de 50 quilômetros do Lago Tahoe. Os trilheiros que permaneceram em segurança usaram um telefone via satélite para pedir ajuda às 15h daquele dia. A mensagem de texto acionou as equipes de emergência, que passaram a mobilizar um complexo esforço de buscas.

Ainda na noite de quarta, um helicóptero da Patrulha Rodoviária da Califórnia resgatou os três sobreviventes em segurança. As operações de busca, porém, foram interrompidas na tarde de quinta-feira devido às condições extremas no local, como ventos fortes, correnteza intensa e visibilidade quase nula debaixo d’água, por conta do derretimento de neve na região.

As atividades foram retomadas na sexta e no sábado, sem sucesso. Somente no domingo, com a melhora no clima e o uso de equipamentos de resgate mais avançados, as equipes conseguiram localizar os corpos das vítimas durante a manhã.

Em nota, o Escritório do Xerife do Condado de Placer lamentou a tragédia: “Nossos mais sinceros sentimentos às famílias, amigos e a todos os afetados por essa trágica perda” .

Segundo Elise Soviar, gerente de comunicação do xerife, esta foi a única ocorrência registrada na área em um ano. Ela destacou, no entanto, que a região é remota e pouco frequentada, o que dificulta o monitoramento da frequência de acidentes.