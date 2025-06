Instituto Arqueológico Saryarka Arqueólogos descobrem cemitério da Idade do Ferro





Arqueólogos descobriram um cemitério da Idade do Ferro no Parque Histórico e Arqueológico de Taldy, no distrito de Shet, região de Karaganda, Cazaquistão. A informação foi divulgada pela agência 'Kazinform'.

A estrutura, do tipo Korgantas, foi localizada sob um monte de pedras por pesquisadores da Universidade Buketov de Karaganda. Segundo os especialistas, o túmulo está intacto e possui características típicas de sepultamentos da Idade do Ferro Inicial. O local abriga ainda restos mortais humanos, três crânios de animais de pequeno porte e objetos de ferro oxidado.

A sepultura foi construída sobre lajes de pedra de uma caixa funerária da Idade do Bronze. Estima-se que o enterro tenha ocorrido entre os séculos IV e I a.C.

As escavações devem continuar ao longo de 2024 e em 2025, com apoio do Departamento de Cultura e Arquivos da região. O Parque de Taldy possui cerca de 200 monumentos de diferentes períodos históricos.