Reprodução Russel T Vídeo mostra momento que helicóptero cai em restaurante





Um helicóptero desgovernado fez um pouso forçado próximo a um l ago em Michigan, levantando uma nuvem de poeira e detritos perto de um restaurante à beira d'água, segundo as autoridades no último domingo (22). As informações são do NY Post .





A aeronave tentava pousar em um terreno vazio ao lado do restaurante Cabana Blue, próximo ao Lago St. Clair, quando tombou para frente e começou a girar descontroladamente, como mostra um vídeo publicado pelo site Click On Detroit.

A cauda se inclinou para cima enquanto as hélices continuavam girando, fazendo o helicóptero tombar de lado. As hélices, ainda em movimento, lançaram uma nuvem de sujeira e destroços na direção do restaurante.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caos, no entanto, fez muitos clientes saírem correndo.

De acordo com a polícia de Clay Township, o helicóptero era de propriedade privada. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.