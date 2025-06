Reprodução Donald Trump e o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã





O presidente Donald Trump sugeriu, em uma postagem nas redes sociais, neste domingo (22), um possível apoio à mudança de regime no Irã em Teerã. A informação foi divulgada pelo The Times of Israel.

Na noite de sábado (21), no horário de Brasília, e madrugada deste domingo (22), no horário local, os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares do Irã.

A entrada no conflito no Oriente Médio aconteceu após uma semana de combates aéreos entre Israel e Irã.

"Não é politicamente correto usar o termo "mudança de regime", mas se o atual regime iraniano não é capaz de FAZER O IRÃ GRANDE DE NOVO, por que não haveria uma mudança de regime? MIGA!!!", escreveu Trump, na postagem, usando uma referência ao seu movimento MAGA (Make America Great Again), em português, Torne a América Grande Novamente.

A frase foi slogan da campanha de Trump em 2016, quando ele foi eleito presidente pela primeira vez .

Horas antes da postagem de Trump, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, junto com outros integrantes do governo, havia declarado que ‘o país não está em guerra contra o Irã, mas sim contra o programa nuclear iraniano.

"Acho que o presidente Trump tomou medidas decisivas para destruir esse programa ontem à noite", afirmou Vance, em entrevista à imprensa norte-americana.

A postagem do presidente sobre a mudança do regime no Irã ocorreu no mesmo momento em que, em Nova York, a delegação do Irã discursava no Conselho de Segurança da ONU, que se reuniu em caráter de emergência neste domingo.

A mensagem de Trump pegou diplomatas na sala do da ONU de surpresa.

Regime no Irã

O cargo de aiatolá, ocupado atualmente por Ali Khamenei, é o líder supremo do Irã. O cargo é determinado por clérigos islâmicos, que são encarregados de selecionar, supervisionar e, se necessário, derrubar o líder.





Apesar de o país ter um presidente, é o aiatolá quem detém poder direto ou indireto sobre todos os assuntos do Estado — da política externa à política interna.

É ele quem nomeia os principais funcionários, incluindo os chefes da mídia estatal e do Judiciário e tem representantes em quase todas as principais organizações.

O presidente do Irã fica responsável pela gestão cotidiana do governo e pela representação do país na diplomacia internacional. Contudo, o ocupante do cargo não pode se sobrepor ao líder supremo em questões de importância estratégica.