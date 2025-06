Reprodução Imagens publicadas nas redes sociais





Um cabo da Polícia Militar, identificado como Alan Cesar Elídio de Sá, de 42 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (18), durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, sentido Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com as primeiras informações da PM, o crime aconteceu por volta das 2h. Alan, que era lotado no Comando de Polícia Pacificadora (CPP), estava de folga quando foi abordado por criminosos armados com fuzis que tentaram roubar seu carro. O policial reagiu e acabou sendo atingido pelos disparos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo do cabo ficou caído na faixa exclusiva do BRT, próximo ao viaduto de Barros Filho. Inicialmente, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram chamados para verificar a ocorrência, na altura de Guadalupe. Ao chegarem ao local, constataram que a vítima era um policial militar.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, e duas faixas centrais da Avenida Brasil precisaram ser interditadas durante os trabalhos da equipe técnica. O trânsito só foi liberado pouco antes das 6h da manhã.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil afirmou que o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que já iniciou as diligências para identificar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.