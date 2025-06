Casa Branca/Reprodução Autoridades americanas confirmaram que nenhum militar foi ferido no ataque





O governo dos Estados Unidos declarou que a base aérea de Al-Udeid, localizada no Catar, não sofreu danos estruturais após ser alvo de mísseis balísticos lançados pelo Irã na última segunda-feira (23).

Autoridades americanas confirmaram que nenhum militar foi ferido no ataque, e o Catar informou que seus sistemas de defesa interceptaram os projéteis.

A ofensiva iraniana ocorreu em retaliação aos bombardeios realizados pelos EUA contra instalações nucleares no território iraniano no sábado anterior (21), em uma operação denominada "Martelo da Meia-Noite".

O Irã respondeu com a operação "Anunciação da Vitória", lançando seis mísseis contra alvos militares americanos no Catar e no Iraque.

Fontes americanas consultadas pela agência Reuters afirmaram que nenhum dos mísseis atingiu diretamente a base de Al-Udeid, que abriga milhares de militares e é considerada um centro estratégico para as operações do Comando Central dos EUA na região.





Até o momento, Washington não divulgou informações sobre eventuais danos materiais à infraestrutura da base. Relatórios oficiais indicam apenas que a situação está sendo monitorada e que novos dados serão compartilhados após avaliações completas.

A mídia estatal iraniana, por outro lado, afirmou que a base americana teria sido "destruída" no ataque. Essa alegação não foi confirmada por fontes independentes nem pelo governo americano.

Segundo relatos citados pelo "New York Times", o Irã teria notificado com antecedência as autoridades do Catar e dos Estados Unidos, duas horas antes dos ataques, numa tentativa de reduzir o risco de vítimas.

Catar condenou ataque do Irã

Reprodução/X Catar afirmou que pode responder ao Irã





O Ministério das Relações Exteriores do Catar condenou a ofensiva iraniana, classificando-a como uma violação de sua soberania. O país, que abriga a base militar em seu território, também havia fechado temporariamente seu espaço aéreo como medida preventiva diante das ameaças.

Além do Catar, outros países do Golfo — como Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein — também interromperam temporariamente as operações aéreas comerciais.

A base de Al-Udeid possui defesas antimísseis, incluindo o sistema Patriot, o que pode ter contribuído para a ausência de danos significativos. Fontes indicam que uma possível evacuação prévia, somada ao aviso diplomático iraniano, pode ter reduzido ainda mais o impacto do ataque.

As autoridades americanas seguem monitorando o conflito e afirmaram que priorizam uma solução diplomática, apesar do aumento das tensões na região.