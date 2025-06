Reprodução/X Catar afirmou que pode responder ao Irã





O governo do Catar condenou o ataque com mísseis lançado pelo Irã contra a Base Aérea de Al Udeid, localizada em território catariano, nesta segunda-feira (23).

A instalação, considerada a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, abriga cerca de 10 mil militares americanos e funciona como quartel-general avançado do Comando Central dos EUA.

A ofensiva iraniana ocorreu em retaliação aos bombardeios norte-americanos realizados dois dias antes, no último sábado (21), contra três instalações nucleares no Irã: Fordo, Natanz e Isfahan.

A operação americana, denominada Midnight Hammer, foi executada com o uso de bombardeiros B-2 e classificada pelo presidente Donald Trump como causadora de “danos monumentais”.

O ataque iraniano envolveu ao menos seis mísseis balísticos. Explosões foram registradas nos céus de Doha, capital do Catar, e vídeos não verificados circularam nas redes sociais, mostrando a possível interceptação dos projéteis.

O Irã assumiu a autoria do lançamento por meio de comunicado na televisão estatal, descrevendo a ação como uma resposta direta aos EUA.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar declarou que o ataque representa uma violação flagrante da soberania do país e afirmou que se reserva o direito de responder de acordo com o direito internacional. Informou ainda que não houve vítimas, já que os mísseis foram interceptados pelas defesas aéreas.





Fechamento do espaço aéreo do Catar

Dias antes do ataque, o Catar havia anunciado o fechamento temporário de seu espaço aéreo como medida preventiva, diante das ameaças iranianas de retaliação.

A decisão foi acompanhada por alertas da embaixada dos EUA em Doha, que orientou seus cidadãos a permanecerem em casa. O Reino Unido emitiu aviso semelhante.

A escalada no Golfo segue o início de uma ofensiva militar israelense contra o Irã, em 13 de junho, com ataques a instalações militares e nucleares.

Em resposta, o Irã bombardeou cidades israelenses. Após isso, os Estados Unidos intervieram militarmente ao lado de Israel, intensificando o conflito regional.

Justificativa do Irã

Reprodução Donald Trump e o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã





O Irã justificou a escolha da base de Al Udeid por sua importância estratégica e proximidade geográfica, além de ser símbolo da presença militar americana na região.

Autoridades iranianas afirmaram que o ataque buscou demonstrar capacidade de retaliação e enviar um sinal à aliança entre EUA e Israel.

Apesar da proximidade com o Irã e do histórico de mediação em conflitos regionais, o Catar mantém cooperação estreita com os EUA.