Israel ainda espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participe dos ataques contra o programa nuclear iraniano.

A expectativa, segundo uma autoridade israelense ao jornal The Times of Israel, é que essa decisão seja anunciada em até 48 horas.

"A expectativa é que eles participem, mas ninguém os pressiona", disse a autoridade. "Eles precisam tomar suas próprias decisões. Saberemos nas próximas 24 a 48 horas", estima.

Ainda de acordo com a fonte ao jornal The Times of Israel, o Ministro da Defesa, Israel Katz, está em total coordenação com o Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu em suas ameaças ao Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei.

"Katz sempre faz suas declarações de acordo com o que Netanyahu lhe pede. Ele não está fazendo isso sozinho."

Plano aprovado

A imprensa americana afirmou, nesta quarta-feira (19), que Trump já havia aprovado planos para um ataque no Irã.

Segundo o jornal The Wall Street Journal e a rede de TV norte-americana CBS, funcionários do alto escalão teriam informado que o presidente aprovou um plano tático de ataque, mas não havia decidido se seguiria com um ataque ou não.





Fontes ouvidas pelos jornais disseram que o presidente teria suspendido a ação até que houvesse uma palavra final do Irã sobre abandonar seu programa nuclear.

Em coletiva de imprensa, no mesmo dia, ao ser questionado sobre possíveis ataques contra o Irã o presidente norte-americano não negou. "Não posso dizer ainda", afirmou a jornalistas.