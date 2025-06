Reprodução/Justiça de Córdoba Brenda Cecilia Agüero; condenada por matar 5 bebês na maternidade





A Justiça da Argentin a condenou a enfermeira Brenda Cecilia Agüero à prisão perpétua, nesta quarta-feira (18), pela morte de cinco bebês no Hospital Materno-Neonatal Ramón Carrillo, em Córdoba. A informação é do jornal Clarín.

A história chocou o país: recém-nascidos saudáveis ​​morreram poucas horas depois ainda na maternidade.

O júri concluiu que a enfermeira de 30 anos injetou insulina ou potássio em 13 bebês, duas substâncias que acabaram levando a complicações e mortes de cinco deles.

Ela foi condenada por homicídio qualificado pelas cinco mortes e tentativa de homicídio nos casos em que os bebês sobreviveram.

Ainda de acordo com o Clarín, além da enfermeira, a ex-diretora adjunta do Hospital Neonatal, Liliana Asis, foi condenada a cinco anos de prisão. A ex-funcionária ficou em prisão domiciliar por três anos antes de seu julgamento. Ela foi proibida de exercer cargos públicos por cinco anos.

Também condenou Julio Escudero Salama, ex-diretor adjunto do hospital, a cinco anos de prisão, mas estabeleceu fiança para sua libertação. Ao mesmo tempo, ele também foi proibido de exercer o cargo por cinco anos.

Condenou ainda o ex-secretário de Saúde Pablo Carvajal a quatro anos de prisão e outros quatro anos de proibição de exercer a profissão.

E as médicas Adriana Moralez, ex-coordenadora do Comitê de Segurança do Paciente, e Martha Gómez Flores, ex-chefe de Neonatologia, a cinco anos de prisão e quatro anos de inibição de exercer a profissão, embora tenham sido libertadas sob fiança.

A Corte absolveu, por maioria de votos, o ex-ministro da Saúde Diego Cardozo da acusação de ocultação do crime.

Foram absolvidos também, por unanimidade, a ex-chefe de enfermagem, Alicia Ariza; as médicas María Alejandra Luján e Claudia Ringhelheim; e o ex-chefe de assuntos jurídicos do Ministério da Saúde, Alejandro Gauto.

Além disso, o Tribunal decidiu que as famílias dos bebês sejam consideradas vítimas de violência institucional e estabeleceu indenizações multimilionárias a serem pagas por Brenda Agüero e pela Província de Córdoba.

Um dos julgamentos mais importantes da história judicial de Córdoba começou em 6 de janeiro.

Ao longo de seis meses, foram 57 audiências, com os depoimentos de 99 testemunhas.

Do lado de fora do tribunal, durante este período, foram realizadas várias vigílias, de mães e pais que perderam seus bebês e também de parentes de Agüero que a apoiavam.

Os casos

Os casos começaram em 18 de março de 2022 e se estenderam até 6 de junho daquele ano.

No início, os médicos acreditaram que se tratava de reação a vitaminas. Mas dias depois, com o sétimo caso, a hipótese foi descartada, porque foram notadas duas perfurações na perna direita. Era o indício da injeção.

Na madrugada de 6 de junho, quando quatro bebês passaram mal, 23 pessoas que estavam trabalhando foram afastadas pela direção do hospital, entre eles Agüero.





Mas levou quase um mês para que a Justiça interviesse. Não foram as autoridades do hospital que relataram as mortes, mas sim o marido da anestesista do hospital, que ficou sabendo por ela o que estava ocorrendo.

Foi no dia 19 daquele mês que Brenda Agüero foi presa como suspeita e permaneceu na prisão de Bouwer desde então.

A polícia encontrou vários arquivos sobre os efeitos do potássio em bebês no seu celular de Agüero, mas ela disse que eram materiais de treinamento, especificamente por causa do seu trabalho, e que um colega os havia compartilhado com ela.

A enfermeira sempre alegou inocência.