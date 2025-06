Divulgação/Prefeitura de Toledo Corpus Christi em Toledo, Espanha





A festa de Corpus Christi, que ocorre 60 dias após a Páscoa, é marcada por procissões solenes, decoração das ruas com flores e sal e manifestações culturais que atravessam séculos de história.

O Portal iG foi em busca para saber como são essas manifestações em países da Europa, como Espanha, Portugal, Itália, Polônia e Alemanha.

Espanha: tradição viva nas ruas de Toledo

Reprodução/Spain Info Festejos do feriado na Espanha

Na Espanha, destaque absoluto para Toledo, cidade próxima a Madri, onde o Corpus Christi é celebrado com um espetáculo de fé e patrimônio.

As ruas medievais são enfeitadas com tecidos bordados, tapetes florais e aromas de incenso. A grande protagonista da procissão é a custódia de prata dourada do século 15, considerada uma das mais belas do mundo.

Outras cidades espanholas, como Sevilha, Granada e La Orotava, também realizam celebrações impressionantes. Em La Orotava, nas Ilhas Canárias, os tapetes de flores e areia vulcânica são verdadeiras obras de arte a céu aberto.

Itália: tapetes de flores espalhados

Domínio Público Itália festeja Corpus Christi

Na Itália, o Corpus Christi é celebrado com grande tradição e beleza, especialmente em cidades com forte herança católica. Embora não seja um feriado nacional, muitas cidades e vilarejos realizam procissões e eventos religiosos marcantes, com destaque para os famosos tapetes de flores — os chamadas “Infiorate”.

Uma das celebrações mais conhecidas da Itália fica na comuna de Spello. Moradores criam imensos tapetes de flores naturais, formando imagens religiosas e desenhos artísticos nas ruas.

O trabalho é coletivo, feito durante a madrugada e culmina na passagem da procissão do Santíssimo Sacramento pela manhã. Atrai milhares de visitantes todos os anos.

Alemanha: fé nos campos e vilarejos

Na Alemanha, o Corpus Christi — chamado localmente de Fronleichnam — é feriado em vários estados de maioria católica, como a Baviera e a Renânia. As procissões acontecem até mesmo em vilarejos, passando por campos e florestas, com altares ao ar livre decorados com flores e imagens sacras.

Polônia: celebração popular e profunda

Na Polônia, onde mais de 90% da população se declara católica, a data tem grande participação popular. Ruas inteiras são transformadas com altares montados por moradores, cantos litúrgicos e cortejos que envolvem toda a comunidade. Crianças vestidas de branco jogam pétalas de rosa pelo caminho, numa tradição que emociona gerações.

Portugal: fé que resiste ao tempo

Em Portugal, Corpus Christi é feriado nacional. Braga, Elvas e Lamego são alguns dos exemplos de cidades que realizam missas, procissões e eventos religiosos que atraem moradores e turistas.

As celebrações do Corpus Christi na Europa vão além da liturgia: são momentos de expressão cultural, identidade comunitária e beleza artística. Em um continente onde o sagrado e o histórico muitas vezes caminham lado a lado, essa data continua a inspirar e emocionar — mesmo em tempos modernos.