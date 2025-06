Reprodução/X Ataque de mísseis balísticos no Irã









O Exército israelense estima que alcançará seus objetivos contra o programa nuclear do Irã dentro de uma semana ou duas, disseram autoridades das IDF (Forças de Defesa de Israel) a repórteres. A informação é do jornal The Times of Israel.

Ainda de acordo com as autoridades do país, Israel iniciou a operação no Irã com o objetivo de remover a “ameaça existencial” do programa nuclear iraniano e da capacidade do país lançar mísseis balísticos.

Até agora, segundo as IDF, foram bombardeadas duas instalações de enriquecimento nuclear iraniano, Natanz e Isfahan, com registro de danos significativos em ambos.

Também foram mortos pelo menos nove cientistas nucleares importantes que estavam trabalhando em uma bomba, ainda conforme as IDF. Além disso, várias outras instalações que apoiam o programa nuclear do Irã, incluindo escritórios e centros de comando, também foram atingidas.

Os militares até agora negaram que tenham atacado a instalação nuclear subterrânea de Fordo, mas dizem que o local está em seu "banco de alvos" .

O ministro da Defesa, Israel Katz, disse, anteriormente, que Fordo é “uma questão que certamente será abordada” .

As IDF também dizem que cerca de 40% dos lançadores de mísseis balísticos do Irã, ou cerca de 200, foram destruídos ou neutralizados até agora em meio à operação.

Isso representou um papel importante na limitação do poder de fogo de mísseis do Irã contra Israel nos últimos dois dias.

Em termos militares do Irã, as IDF informaram à imprensa que mataram dezenas de comandantes, incluindo a grande maioria da liderança do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e das Forças Armadas iranianas.





As autoridades militares dizem que “mataram três vezes mais comandantes iranianos do que inicialmente previam ao planejar a operação” .

As IDF enfatizaram ainda que operação no Irã foi planejada com meses de antecedência e que os oficiais militares acreditavam que o maior desafio seria quebrar a defesa aérea do Irã.

Desde então, destacam as IDF, Israel obteve supremacia aérea sobre o oeste do Irã e Teerã.