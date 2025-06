Reprodução/X Ramesh aparece no vídeo desorientado, com a camisa manchada de sangue e segurando o cartão de embarque





Um vídeo publicado nesta segunda-feira (16) mostra imagens inéditas do acidente com o voo AI171 da Air India, ocorrido na última quinta-feira (12) em Ahmedabad, na Índia.





As imagens mostram o único sobrevivente da queda, Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, caminhando entre os destroços do avião, que colidiu com um alojamento universitário logo após decolar.

Ramesh aparece no vídeo desorientado, com a camisa manchada de sangue e segurando o cartão de embarque. Ele ocupava o assento 11A, próximo à saída de emergência, na fileira da asa esquerda da aeronave.

O Boeing 787-8 Dreamliner seguia para Londres e caiu instantes após deixar o Aeroporto de Ahmedabad, atingindo instalações de uma faculdade de medicina no bairro de Meghani Nagar.

O acidente resultou na morte de 241 pessoas que estavam a bordo. Pelo menos 24 vítimas estavam em solo, elevando o total de mortos para mais de 290. A queda gerou uma explosão e uma bola de fogo, que produziu uma densa coluna de fumaça visível a longa distância.





O vídeo

Em uma das cenas captadas no vídeo, uma mulher aparece em uma rua próxima ao local, apontando para a fumaça negra que se eleva ao céu. A gravação mostra o cenário logo após o impacto, com árvores ao redor e o fogo consumindo parte da estrutura atingida.

As autoridades indianas já recuperaram uma das caixas-pretas do avião. Investigadores analisam os dados para apurar as causas do acidente.

Relatórios preliminares indicam que o avião atingiu uma altitude de apenas 190 metros antes de perder sustentação. A tripulação chegou a emitir um chamado de emergência, do tipo "Mayday", logo após a decolagem.