Reprodução/Mídia PA Vishwashkumar Ramesh, único sobrevivente da queda de avião na Índia





O britânico Vishwashkumar Ramesh, único sobrevivente do acidente com o avião da Air India da última quinta-feira (12), contou, à mídia indiana, como conseguiu escapar dos destroços por uma abertura na fuselagem da aeronave.

“Consegui soltar o cinto de segurança, usei a perna para forçar a abertura e rastejei para fora” , disse à emissora estatal DD News . Mais de 290 pessoas morreram após a aeronave cair e explodir sobre um prédio, na Índia.

Único sobrevivente

Reprodução/X Avião cai na Índia com mais de 242 pessoas a bordo





Segundo a Air India , dos 242 a bordo, há 241 vítimas fatais confirmadas e um único sobrevivente. Entre as vítimas, 169 são indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense.

A aeronave, que deveria seguir viagem até Londres, subiu aproximadamente 190 metros antes de iniciar uma descida repentina. Durante a manobra, os pilotos emitiram um chamado de emergência ( “Mayday” ) e a aeronave colidiu contra construções localizadas nas proximidades do aeroporto.

Entre as áreas atingidas estavam residências e alojamentos estudantis de uma faculdade de medicina, o que contribuiu para o elevado número de vítimas fora do avião.

Equipes de resgate atuam no local desde então, empenhadas em resgatar feridos, identificar os corpos e conter focos de incêndio nos destroços. De acordo com a polícia local, o acidente resultou em mais de 290 mortos, incluindo vítimas no solo.

Momentos antes da queda

Ramesh, de 40 anos, ocupava o assento 11A no voo da Boeing 787 que caiu pouco depois da decolagem em Ahmedabad , no oeste da Índia.

De seu leito no hospital, Ramesh contou que as luzes da aeronave começaram a piscar poucos segundos após a decolagem. “Em cinco ou dez segundos, parecia que o avião tinha ficado preso no ar”, disse.

“As luzes começaram a piscar em verde e branco... de repente, batemos em um prédio e explodiram” .

Escapou dos destroços

Força de Segurança Central Industrial da Índia Aeronave poucos minutos após cair na India





Ramesh é um empresário de Leicester, Inglaterra, casado e pai de um menino de quatro anos. Ele contou à imprensa que a parte onde estava sentado caiu próxima ao chão e não atingiu diretamente a construção.

“Quando a porta quebrou e vi que havia um espaço, tentei sair por ali — e consegui. Ninguém teria conseguido sair pelo lado oposto, que ficou encostado na parede. Foi ali que o avião colidiu", explicou o sobrevivente.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Segundo agências de notícias, uma das caixas-pretas foi localizada e deverá ajudar na investigação.





Sobrevivente saiu andando do acidente

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Ramesh caminhando em direção a uma ambulância, com fumaça ao fundo. À emissora indiana, ele afirmou ainda não acreditar que saiu vivo dos escombros.

“Vi pessoas morrendo na minha frente — as aeromoças e duas pessoas próximas a mim” , relatou, dizendo: “por um momento, achei que também ia morrer, mas quando abri os olhos e olhei ao redor, percebi que estava vivo" .

O médico Dhaval Gameti, responsável por atendê-lo, afirmou que Ramesh estava “desorientado, com múltiplos ferimentos pelo corpo”, mas que seu estado não era mais considerado grave.