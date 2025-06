Reprodução/X Avião da Latam é impedido de voar e causa caos em Congonhas





Uma falha em uma aeronave da Latam causou tensão na manhã desta sexta-feira (13), no Aeroporto de Congonhas, Zona Sul de São Paulo. O incidente interrompeu temporariamente as operações de pouso e decolagem de pelo menos três aeronaves para realizar manobras de ataque, a cargo da administração do terminal.

Segundo a Aena Brasil, concessionária responsável por Congonhas, o avião da Latam ficou parado na pista principal por motivos ainda não esclarecidos, bloqueando o tráfego e afetando a movimentação no segundo aeroporto mais movimentado da capital paulista. O problema começou por volta das 8 horas e foi resolvido cerca de 20 minutos depois.

Ao Portal iG, a Latam afirmou que colabora com as autoridades na condução do caso e destacou que a aeronave foi encaminhada para vistoria. A empresa não revela o registro nem o destino do voo, mas reforça que todos os passageiros estão sendo atendidos.

Apesar do susto, não houve feridos. A torre de controle opera rapidamente para redirecionar as aeronaves que se aproximam, evitando riscos e garantindo a segurança das operações. Passageiros relataram apreensão durante os minutos de espera, mas a situação foi controlada sem grandes perturbações.