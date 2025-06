Reprodução/X Avião cai na Índia com mais de 200 pessoas a bordo





Uma das caixas-pretas do avião da Air India que caiu nesta quinta-feira (12) em Ahmedabad, no oeste da Índia, foi localizada por equipes de resgate. O equipamento, que geralmente fica na parte traseira da aeronave, foi guardado com segurança e deve ajudar a esclarecer as causas do acidente, segundo autoridades locais.

O voo AI171, que seguia para Londres com 242 pessoas a bordo, caiu minutos após a decolagem. Segundo autoridades indianas, mais de 290 pessoas morreram, incluindo vítimas que estavam no solo. Apenas dois ocupantes foram resgatados com vida.

A caixa-preta recuperada deve conter dados cruciais para a investigação, como as conversas na cabine e informações técnicas sobre o voo. Ainda não há confirmação se o segundo gravador foi encontrado.

O Boeing 787-8 Dreamliner caiu perto do aeroporto e atingiu um alojamento estudantil, matando pelo menos cinco alunos que estavam no refeitório da Faculdade de Medicina BJ. Cerca de 80 estudantes estavam no local; entre 10 e 12 ficaram presos nas chamas, segundo a reitora Minakshi Parikh.

Entre os passageiros estavam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. O ex-ministro-chefe de Gujarat, Vijay Rupani, também estava a bordo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os destroços em chamas e uma densa nuvem de fumaça escura no céu.

O Tata Group, dono da Air India, anunciou que vai indenizar as famílias das vítimas com cerca de R$ 650 mil. O avião perdeu contato por rádio aproximadamente oito minutos após a decolagem. Em 2024, um funcionário já havia denunciado problemas na montagem da fuselagem da aeronave à agência de aviação dos EUA.