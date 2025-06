Reprodução/Palácio de Blenheim Vaso sanitário de ouro, que foi roubado em 2019





Dois homens foram condenados por roubar um vaso sanitário de ouro avaliado em £ 4,8 milhões (R$ 36 milhões) de uma exposição de arte no Palácio de Blenheim, na Inglaterra, conhecido por ser a sede da família de Winston Churchill.

Os ladrões arrombaram e arrancaram a privada funcional de ouro maciço de 18 quilates horas depois de uma festa de lançamento glamorosa na mansão de Oxfordshire, em setembro de 2019.

O vaso sanitário de ouro maciço pesava 98 kg e tinha um seguro de US$ 6 milhões (R$ 33 milhões).



James Sheen, de 40 anos, se declarou culpado pelo crime de roubo, transferência de propriedade criminosa e conspiração para fazer o mesmo em 2024, enquanto Michael Jones, de 39 anos, foi considerado culpado de roubo em março.

Os homens foram condenados a quatro anos, dois anos e três meses de prisão, respectivamente. As informações foram divulgadas pela BBC News.

Obra de arte

Durante a sentença no Tribunal da Coroa de Oxford, nesta sexta-feira (13), o juiz do caso descreveu o assalto como "ousado e descarado" que não levou "mais do que cinco minutos e meio para ser concluído".

O crime foi feito poucos dias depois que a obra de arte havia sido inaugurada. Intitulado " America " pelo artista italiano Maurizio Cattelan, a peça fazia parte de uma nova exposição.





Durante o julgamento, os jurados ouviram mensagens de voz enviadas por Sheen — um dos ladrões — a Fred Doe, um empresário que já havia sido condenado por conspirar para vender o ouro em março. Em uma mensagem, Sheen confirmou que estava de posse de parte do vaso sanitário de ouro.

Duas semanas após o assalto, Sheen vendeu 20 kg de ouro — cerca de um quinto do peso do vaso sanitário — para um comprador desconhecido em Birmingham por £ 520 mil (R$ 3,9 milhões).

Sheen já cumpria uma pena de 19 anos por crimes anteriores e cumprirá a pena de quatro anos pelo assalto consecutivamente.