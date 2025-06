Reprodução Menina morre após pula-pula ser lançado ao ar





Uma menina de 3 anos morreu após ser arremessada de um pula-pula que foi lançado no ar por uma rajada de vento no quintal de sua casa, na Inglaterra. O caso aconteceu no dia 10 de maio, na cidade de Longney, e foi descrito pelas autoridades como um “acidente trágico e imprevisível” .

Felicity Keepin brincava no pula-pula recém-comprado quando um redemoinho atingiu a região, levantando o brinquedo e arremessando a menina a uma longa distância até um campo próximo. Segundo relatos apresentados em uma audiência realizada no dia 30 de junho, o equipamento não estava preso ao chão.

“Estava cortando a cerca viva quando ouvi um barulho que parecia um trem de carga” , contou o vizinho Adam Nash em depoimento ao tribunal do condado de Gloucestershire. “Vi um mini tornado atravessando a rua, com cerca de sete a oito metros de largura, que deixou uma marca na cerca”.

Felicity foi levada de helicóptero ao Hospital Infantil Real de Bristol, mas não resistiu aos ferimentos e morreu uma semana depois, no dia 17 de maio.

Durante a audiência, o legista assistente Roland Wooderson classificou o caso como um acidente. “Foi um momento absolutamente inesperado, o pior pesadelo de qualquer pai. Felicity estava sob os cuidados atentos da mãe, mas foi algo extraordinário e trágico” , afirmou. Ele explicou que o brinquedo, de 3,60 metros de diâmetro, foi levado pelo vento “de forma repentina” .