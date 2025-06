Reprodução/X Acidente aéreo na Índia





Um avião da companhia aérea Air India com 242 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira (12) nas proximidades do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia. A aeronave tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, e caiu pouco após a decolagem, segundo informações da autoridade de aviação indiana.

Entre os passageiros, estavam 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, de acordo com dados divulgados por representantes da Air India. O ex-ministro-chefe do estado de Gujarat, Vijay Rupani, também estava a bordo do voo AI171, segundo o site India Today .

