Um homem de 38 anos morreu na noite desta segunda-feira (9) enquanto mantinha relação sexual em um motel na região Central de Minas Gerais. Ele estava no quarto acompanhado de um amigo e duas mulheres, com quem havia dividido o consumo de drogas antes do episódio.

Ao Portal iG, a Polícia Militar confirmou que uma das testemunhas alegou que o grupo usou cocaína e loló tanto no caminho quanto já dentro do quarto do motel. A combinação teria sido feita de forma recreativa, sem sinais aparentes de overdose antes da relação sexual.

Durante o ato, a vítima teria “travado” de forma repentina, assustando a parceira. Diante da situação, os outros ocupantes do quarto tentaram realizar massagem cardíaca enquanto acionavam socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a realizar manobras de reanimação por cerca de 50 minutos, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

A Polícia Civil enviou peritos para o quarto onde tudo ocorreu, e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). As três testemunhas foram encaminhadas à 2ª Central Estadual do Plantão Digital para prestar depoimento sobre o caso.