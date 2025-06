Parsa 2au/Reprodução Entrada da instalação nuclear de Natanz no Irã





O principal centro de enriquecimento de urânio do Irã, localizado em Natanz, foi atingido diversas vezes por ataques israelenses nesta quinta-feira (12), conforme informou a emissora estatal iraniana.

Segundo a emissora, a detonação ocorreu na província de Isfahan e provocou uma densa fumaça preta sobre o complexo nuclear.

A instalação de Natanz, parcialmente subterrânea, abriga diversas salas com centrífugas utilizadas no programa nuclear do país.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou que o alvo dos bombardeios foi o complexo nuclear.

A instalação já havia sido alvo no passado de ações como o ciberataque Stuxnet e outras operações de sabotagem atribuídas a Israel.





Mortes de autoridades

Uma fonte da área de defesa de Israel afirmou ao jornal The Israel Times que outros alvos de alto escalão podem ter sido atingidos durante a ofensiva.

“ É cada vez mais provável que o chefe do exército iraniano e os principais cientistas nucleares sejam eliminados ”, declarou a fonte, referindo-se ao general Mohammad Bagheri e a cientistas ligados ao programa nuclear iraniano.

A emissora estatal iraniana noticiou a morte de dois cientistas: Fereydoun Abbasi-Davani e Mohammad Mehdi Tehranchi.

Até o momento, o governo do Irã não confirmou oficialmente essas baixas adicionais, mas segundo a fonte israelense, a chance de que tenham ocorrido “está aumentando”.

Durante os ataques aéreos, Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária do Irã, foi morto, conforme confirmou o governo iraniano.

Salami era uma das figuras mais importantes do alto comando militar iraniano, à frente da principal força de elite do país desde a Revolução Islâmica de 1979.