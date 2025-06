Reprodução Instagram/@hadlee_renjith Sapo Galáctico” é flagrado em rara aparição





Um raro espetáculo da natureza foi registrado nas florestas tropicais do sul da Índia. O fotógrafo especializado em vida selvagem, Hadlee Renjith, conseguiu capturar imagens impressionantes do Melanobatrachus indicus, mais conhecido como "sapo galáctico", um dos anfíbios mais misteriosos e difíceis de se observar no mundo.

Com sua pele escura salpicada de pontos brilhantes que lembram um céu noturno estrelado, o "sapo galáctico" habita exclusivamente os Gates Ocidentais, cordilheira que atravessa os estados indianos de Kerala e Tamil Nadu.

Essa espécie noturna vive escondida entre troncos em decomposição e próximos a riachos em florestas tropicais úmidas, a altitudes entre 900 e 1.200 metros.

Apesar de seu tamanho pequeno e hábitos discretos, esse sapo desempenha um papel essencial no ecossistema local ao controlar populações de pequenos invertebrados, como formigas e besouros.

Quando ameaçado, adota uma estratégia peculiar: permanece imóvel com o corpo arqueado e os membros recolhidos, numa tentativa de passar despercebido por predadores.

No entanto, a beleza estelar do "sapo galáctico" está ameaçada. A espécie é classificada como “Em Perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), com uma distribuição geográfica extremamente limitada (menos de 5.000 km²) e população em declínio.

A destruição de seu habitat devido ao avanço da agricultura e construção de estradas é a principal causa de sua vulnerabilidade.

