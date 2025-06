Reprodução/Deep Wreck Diver Navio à vapor naufragou em 1888





Pesquisadores britânicos encontraram um navio naufragado que estava desaparecido há quase 140 anos. O navio a vapor SS Nantes desapareceu após uma colisão com um barco alemão, resultando na morte de maior parte da tripulação, em 1888.

O cargueiro permaneceu desconhecido por quase um século e meio, até 2024, quando o mergulhador e explorador Dominic Robinson identificou o naufrágio por meio de louças que encontrou no local do naufrágio, no Reino Unido. As informações foram divulgadas na última semana pela BBC.

Descoberta

O mergulhador de 53 anos percebeu que o prato quebrado que ele encontrou na costa do Reino Unido tinha o selo " Cunard Steamship Company " ("Companhia de Navegação a Vapor Cunard", em português), o que ajudou a identificar a embarcação.

De acordo com o jornal BBC, o naufrágio em questão já havia sido explorado antes, mas nunca tinha sido identificado.

O Dr. Harry Bennett, especialista em história marítima, disse ao portal inglês que a equipe de mergulho encontrou "o equivalente arqueológico subaquático de uma agulha no palheiro".

Para o mergulhador que descobriu o naufrágio, resolver o mistério garante que os que morreram não fossem esquecidos.

Naufrágio

Construído em 1874, o SS Nantes era um navio de carga operado pela Cunard Steamship Company . Com 14 anos de serviços, a embarcação estava viajando de Liverpool, Reino Unido, para Le Havre, França, com uma carga de carvão a reboque, quando foi atingido pelo veleiro alemão Theodor Ruger, que abriu um "grande buraco na lateral".

Segundo o especialista, a tripulação passou horas tentando salvar o navio, e chegaram a usar colchões para tapar o vão que abriu no casco.

Ao todo, 23 pessoas morreram no naufrágio; apenas três sobreviveram. Nos dias seguintes ao acidente, corpos e destroços foram levados pela maré até as costas mais próximas, de Talland Bay e Looe, na região da Cornualha.





Depois disso, o "naufrágio foi essencialmente perdido, obviamente estamos lidando com um período sem navegação por satélite", disse o Dr. Bennett. O naufrágio estava perdido desde então.

A identificação do navio foi possível graças à análise da estrutura e das dimensões do naufrágio, da tecnologia presente a bordo e da carga transportada. O elemento mais revelador, no entanto, foi a descoberta de uma placa na parte traseira com o selo da Cunard, confirmando que se tratava de um navio da companhia.

Segundo os responsáveis, o processo foi descrito como um trabalho de detetive metódico e extremamente dedicado.