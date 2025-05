Wisconsin Historical Society Navios naufragaram em 1710

Arqueólogos descobriram que dois naufrágios do século 18 encontrados na costa da América Central são, na verdade, antigos navios negreiros dinamarqueses. As embarcações, chamadas Fridericus Quartus e Christianus Quintus, estão submersas em águas rasas no Parque Nacional Cahuita, na Costa Rica, segundo o Museu Nacional da Dinamarca.

Os navios naufragaram em 1710. De acordo com o museu, o Fridericus Quartus foi incendiado, enquanto o Christianus Quintus teve a âncora cortada e acabou destruído pelas ondas. Até recentemente, não se sabia exatamente onde essas embarcações haviam sido perdidas.

Embora as escavações nos destroços tenham ocorrido em 2023, apenas agora os pesquisadores confirmaram que se tratavam de navios negreiros. Antes, os dois eram considerados possíveis embarcações piratas.

Os arqueólogos analisaram amostras da madeira dos navios e tijolos amarelos que faziam parte da carga. Estudos dendrocronológicos — que analisam os anéis das árvores — revelaram que a madeira vinha do norte da Europa, mais precisamente da região do Mar Báltico, incluindo partes da Alemanha, Dinamarca e Escânia. As árvores foram cortadas por volta de 1690-1695.

Entre os itens recuperados, também foram encontradas cachimbos de barro holandeses usados à época em navios dinamarqueses. O museu destacou que esses objetos eram comuns no período e raramente usados por mais de cinco anos, reforçando a datação do naufrágio.

Outro destaque são os tijolos amarelos sobreviventes ao naufrágio, produzidos em Flensburg, no sul da Dinamarca, usados tanto no país como em suas colônias no século 18. A argila desses tijolos vinha especificamente de Iller Strand ou Egernsund, locais conhecidos pela indústria ceramista da época.

Os resultados das análises, feitas em colaboração com a Universidade do Sul da Dinamarca, confirmam os registros históricos sobre os navios e ajudam a esclarecer parte do passado colonial dinamarquês.