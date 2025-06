Reprodução Vaca tentou escapar de leilão nos EUA





Uma vaca gerou um caos ao tentar escapar de um leilão de gado em Decatur, no estado do Arkansas (EUA). O animal galopou em direção à multidão e escalou uma arquibancada, derrubando as telhas do teto no caminho antes de se encurralar acidentalmente.

Um vídeo gravado durante a confusão mostra o animal chegando até a fileira superior das arquibancadas, enquanto pessoas saem do meio do caminho da vaca.

Durante a confusão, alguns leiloeiros fugiram de seus assentos e correram para o andar inferior da casa de leilões interna. Alguns retardatários escaparam por pouco das arquibancadas, quando a vaca começou a derrubar as placas do teto, incluindo um homem com duas muletas nos braços. Assista:





Animal foi capturado

Segundo o NY Post , a pessoa que gravou o vídeo é Ashley Buffer, uma das participantes que tentava fugir da vaca.

"Ah, Johnny... Johnny está indo na direção errada", disse, enquanto registrava a cena. Um homem acidentalmente ficou encurralado pela vaca no mesmo nível da arquibancada.





Os fazendeiros conseguiram capturar a vaca e ajudaram a conduzi-la para fora do prédio, informou o jornal.