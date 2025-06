Reprodução/X Incêndio atinge Universidade de Tuscia, na Itália





Um incêndio de grandes proporções destruiu, na manhã desta quarta-feira (4), o teto do prédio da Faculdade de Agricultura da Universidade de Tuscia, em Viterbo, na Itália.

As chamas começaram na cobertura do edifício, onde estavam sendo realizadas obras de reforma, e provocaram a evacuação imediata de estudantes, trabalhadores da obra e funcionários da universidade num raio de 500 metros.

Veja vídeo



Viterbo, incendio all'Università della Tuscia al Riello. Le fiamme hanno fatto crollare il tetto della facoltà di Agraria dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Evacuati studenti e professori. Non si registrano al momento feriti pic.twitter.com/1sg6nWxydD — Ultimora.net (@ultimoranet) June 4, 2025





De acordo com o corpo de bombeiros da Itália, o fogo teve início por volta das 10h15 (horário local), no campus de Riello. O prédio foi completamente evacuado, e, até o momento, não há registro de feridos.

“Desde as 10h15 estamos atuando com quatro equipes e reforços vindos de Roma e Terni. O edifício foi evacuado. Nenhuma pessoa foi envolvida” , informaram os bombeiros, em publicação na rede social X (antigo Twitter).

Vídeos feitos por testemunhas mostram uma densa coluna de fumaça preta e chamas consumindo toda a parte superior do prédio. Pessoas estavam no local relataram o desabamento do segundo andar do imóvel, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades italianas.