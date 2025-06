Redes sociais evacuação por conta de bomba em colônia

A cidade de Colônia, na Alemanha, viveu nesta quarta-feira (4), sua maior operação de evacuação desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O motivo foi a descoberta de três bombas aéreas não detonadas da década de 1940. Os artefatos, de origem americana, foram encontrados durante escavações para obras de infraestrutura no bairro de Deutz, na região central da cidade.

A operação de segurança mobilizou mais de mil agentes, incluindo policiais, bombeiros e equipes especializadas em desativação de explosivos. Cerca de mais de 20 mil pessoas foram evacuadas, incluindo pacientes de hospitais, hóspedes de hotéis, estudantes e moradores locais. Diversos pontos históricos e turísticos, como o museu do chocolate e partes da margem do rio Reno, também foram temporariamente fechados.

Autoridades locais classificaram a operação como “complexa, mas necessária”, destacando que a segurança da população era prioridade. O transporte público foi suspenso na área afetada, incluindo linhas de trem e metrô. Além disso, o tráfego fluvial no Reno foi interrompido para facilitar o trabalho das equipes de desarmamento.

Segundo especialistas, os explosivos foram lançados por aviões aliados durante a campanha de bombardeios que devastou Colônia entre 1942 e 1945. Apesar de seu potencial destrutivo, as bombas estavam em estado estável e puderam ser neutralizadas com segurança ao longo do dia.

A prefeita de Colônia, Henriette Reker, agradeceu à população pela cooperação: “A memória da guerra ainda está literalmente sob nossos pés. A resposta da cidade mostra nosso compromisso com a segurança e o respeito pelo passado.”

O procedimento foi concluído sem incidentes, e os moradores puderam retornar às suas casas no fim da tarde. A operação reforça o fato de que, mesmo oito décadas depois do fim do conflito, resquícios da Segunda Guerra Mundial ainda representam riscos concretos na Alemanha e em outros países europeus.