Reprodução/redes sociais Ana Luiza de Oliveira Neves morreu após comer bolo com "bilhete misterioso"





A adolescente de 17 anos apreendida por suspeita de ter envenenado Ana Luiza de Oliveira Neves, também de 17, passou a noite na casa da vítima após o envio do doce que teria causado a morte da jovem. A informação foi confirmada pelo pai de Ana, Silvio Ferreira das Neves, nesta terça-feira (3), em entrevista à imprensa.

Segundo ele, a adolescente, que confessou o ato infracional, era colega da filha e dormiu na residência da família entre sábado (31) e domingo (1º), período em que Ana começou a passar mal. O caso ocorreu em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

“Essa menina foi dormir lá em casa, acompanhou o caso todo. Viu (Ana Luiza) passando mal, viu a hora que a levei no hospital e, no outro dia, também viu minha menina caindo no banheiro e não demonstrou nenhuma reação... Depois da minha filha estando morta, ela ainda me cumprimentou e abraçou” , relatou o pai.

Ana Luiza passou mal após comer um bolo de pote entregue por um motoboy com um bilhete anônimo. Segundo o boletim de ocorrência, ela chegou a ser socorrida e liberada após atendimento em um hospital particular. No domingo, porém, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital.

O laudo médico indica que a jovem já chegou sem sinais vitais à unidade de saúde, apresentando cianose, hipotermia, ausência de batimentos cardíacos e respiração. As equipes médicas tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

A suspeita foi apreendida no fim da tarde desta terça-feira, após a Justiça acolher o pedido da polícia e determinar sua internação provisória na Fundação Casa.