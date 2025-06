Reprodução Instagram Turista é surpreendida por gorila durante trilha em parque de Ruanda





Uma turista viveu um momento de tensão enquanto fazia uma trilha no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, quando um jovem gorila se aproximou e puxou sua camiseta. O caso aconteceu na segunda-feira (2) e as imagens viralizaram nas redes. As informações são da ABC News.

De acordo com a agência de viagens responsável pelo passeio, o comportamento do animal, em puxar a moça, não foi agressivo.

O guia, que acompanhava o grupo, agiu corretamente para afastar o gorila sem gerar riscos aos visitantes nem ao próprio animal.

Parque Nacional dos Vulcões abriga cinco dos oito vulcões das Montanhas Virunga e é famoso por ser o lar dos gorilas da montanha. Por conta disso, há muito turismo guiado na região.

Não foi a primeira vez...

Em 2021, um gorila visivelmente enfurecido tentou arrastar uma mulher também em Ruanda. O animal puxou uma mulher pela perna e quase a levou pela floresta.

Quando o gorila chegou próximo do grupo que a mulher fazia parte, é possível ouvir um monitor dizendo para não se preocuparem. Também pediu para que não corressem, afinal de contas, isso instigaria o animal a ir atrás do fuginte.





Após o animal permanecer imóvel próximo de todos, ele vai embora, mas segua a perna de uma das mulheres participantes da excursão, em um movimento inesperado.

Por sorte, o gorila abriu mão de levar a mulher para a floresta e segue sozinho, ao passo que a envolvida permanece no chão enquanto o vídeo recebe um corte final.

Confira o vídeo do gorila que puxou a mulher: