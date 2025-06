Redes sociais Ana Luiza passou mal após consumir o bolo com bilhete suspeito













A Polícia Civil de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, identificou uma adolescente de 17 anos como a responsável por enviar o bolo de pote que teria causado a morte de Ana Luiza de Oliveira Neves, também de 17 anos. O caso, que chocou a população local, teve desdobramentos importantes nesta terça-feira (3), quando a suspeita foi ouvida e confessou o crime. A Justiça já foi acionada para autorizar sua apreensão.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Luiza passou mal após consumir o doce no último sábado (31). O bolo havia sido entregue por um motoboy com um bilhete. Inicialmente socorrida e estabilizada em um hospital particular, a jovem foi liberada. No entanto, no domingo (1º), voltou a apresentar sintomas graves, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O laudo médico atesta que a adolescente já chegou sem sinais vitais ao pronto-socorro e apresentava quadro de cianose, hipotermia e ausência de batimentos cardíacos e respiração. Diversas tentativas de reanimação foram realizadas, mas sem sucesso.

Segundo relato de um amigo da família, que registrou o boletim de ocorrência, Ana Luiza chegou em casa por volta das 18h de sábado e consumiu o bolo pouco tempo depois. A entrega do produto havia sido recebida mais cedo por sua irmã, por volta das 17h.





Trajeto do bolo e posicionamento da empresa

A empresa que produziu o bolo se manifestou nas redes sociais, informando que o produto foi comprado presencialmente em sua loja física por uma cliente. No entanto, a entrega não foi feita por um entregador da empresa, e sim por um motoboy de aplicativo sem vínculo com o estabelecimento.

“O produto saiu da loja em condições normais, mas não sabemos o que aconteceu entre a compra e a entrega. Estamos colaborando com as investigações”, declarou a proprietária.

O sepultamento de Ana Luiza aconteceu nesta terça-feira (3), no Cemitério Municipal Recanto do Silêncio, no centro de Itapecerica da Serra. A comoção gerada pelo crime mobilizou a comunidade e reacendeu debates sobre segurança alimentar, controle na entrega de produtos perecíveis e a responsabilidade penal de menores de idade em casos de homicídio qualificado.

As investigações prosseguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra.