Reprodução TikTok Turista tenta tirar selfie e é brutalmente atacado; assista





Um turista viveu momentos de pânico após ser atacado por um tigre no Tiger Kingdom, em Phuket, na Tailândia. Tudo aconteceu quando ele tentou fazer uma selfie abraçando o animal. A cena foi registrada em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais. As informações são do Canal 26 Argentina.

Nas imagens, o homem aparece se agachando ao lado do felino, passando o braço em volta dele para tirar a foto. O tigre, no entanto, não gostou nem um pouco da “intimidade” e reagiu de forma agressiva, derrubando o turista no chão enquanto um tratador corre para conter o animal.

Apesar do susto e do ataque, o visitante sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo relatos, o incidente começou quando o turista conduzia o tigre por uma corda e acariciava seu pelo. O ápice da situação foi o momento em que tentou abraçar o animal — algo que especialistas explicam ser interpretado pelos felinos como uma ameaça ou sinal de tentativa de dominação.

“O tigre não gostou do carinho próximo à parte inferior do corpo. Quando o homem tentou abraçá-lo, ele reagiu imediatamente”, comentou um internauta que assistiu ao vídeo.

Outro usuário das redes sociais alertou:

“Essa obsessão por selfies com animais selvagens está ficando cada vez mais perigosa. As pessoas subestimam instintos que não podem ser controlados.”

O Tiger Kingdom é conhecido por permitir que turistas fiquem cara a cara com tigres, podendo acariciá-los e tirar fotos — uma atração que frequentemente levanta debates sobre segurança e bem-estar animal.





A identidade do turista não foi divulgada.

Assista ao momento:

@canal26argentina 😮 IMPACTANTE ATAQUE 🔻Un turista indio fue atacado por un tigre mientras intentaba tomarse una selfie con él en el parque Reino del Tigre en Tailandia. 🔴El usuario de X, Sidharth Shukla, informó la noticia en las redes sociales y publicó el siguiente texto: "Al parecer, un hombre indio fue atacado por un tigre en Tailandia. Este es uno de esos lugares donde tienen tigres como mascotas y la gente puede tomarse selfis, alimentarlos, etc". 👉 Más videos en www.youtube.com/@Canal26 #Tailandia #Tigre #Canal26 ♬ original sound - Canal 26