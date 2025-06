SMN Argentina (X) Aurora austral

Um fenômeno raro iluminou os céus da Antártida na noite desta segunda-feira (2). Pesquisadores registraram uma aurora austral na base de Belgrano , localizada no território argentino do continente.

As imagens, feitas por Gisela Pizarro e Cristian Nuñez, foram divulgadas pelo Serviço Meteorológico Nacional da Argentina nas redes sociais.

Veja os registros:

¡Auroras Australes en la Base Belgrano II! 🇦🇶 Así se vive este increíble espectáculo natural desde nuestra Antártida. El video capta a la perfección el movimiento de las luces en el cielo, mientras el viento antártico acompaña de fondo la escena 🤩 ¿Alguna vez viste algo así?





Também conhecida como aurora boreal no hemisfério Sul ou mesmo luzes do Sul (quando ocorre no hemisfério Norte, é chamada de aurora boreal), a aurora austral é causada pela interação do vento solar com o campo magnético da Terra, que gera cortinas de cores como verde, vermelho, rosa e violeta que se movimentam pelo céu.

Embora sejam comuns nas regiões polares, as auroras são fenômenos considerados raros de se observar em alguns pontos do hemisfério Sul, por causa do clima e da localização geográfica.

A aurora austral ocorre com mais frequência durante períodos de intensa atividade solar, que seguem ciclos de aproximadamente 11 anos, conhecidos como ciclos solares.

A melhor época para observar a aurora austral vai do outono ao inverno no hemisfério Sul - de março a setembro - que tem noites mais longas e escuras, o que favorece a visualização, desde que o céu esteja limpo. Locais como a Antártida, o sul da Argentina, da Patagônia e do Chile estão entre os melhores pontos para registrar o fenômeno.





Não é a primeira vez que a região presencia o fenômeno. Em maio de 2024, uma forte tempestade solar fez com que a aurora austral fosse vista não apenas no extremo sul, mas também em cidades como Buenos Aires, Córdoba, San Luis e até no Uruguai, perto da fronteira com o Brasil, no Chuí.

Veja fotos do ano passado: