Instagram/TikTok/Montagem Sana Yousaf





Sana Yousaf, uma jovem influenciadora digital paquistanesa, foi assassinada a tiros em sua casa em Islamabad na noite de segunda-feira (02), horas após postar um vídeo comemorando seu aniversário de 17 anos.

A jovem, que tinha mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, foi morta por um homem de 22 anos, preso sob suspeita do crime após passar horas rondando sua residência, afirma o Daily Mail.

O ataque ocorreu após a vítima ter rejeitado insistentemente os avanços do suspeito.

O chefe da polícia de Islamabad, Syed Ali Nasir Rizvi, afirmou em entrevista coletiva que " foi um caso de rejeições repetidas. O rapaz estava tentando entrar em contato com ela repetidamente ".

Ele classificou o crime como " um assassinato hediondo e a sangue-frio ".

Yousaf era popular no TikTok no Paquistão, com mais de 800 mil seguidores, onde compartilhava vídeos de dublagem, dicas de cuidados com a pele e conteúdo promocional de produtos de beleza.

Seu último vídeo, postado horas antes da morte, a mostrava cortando o bolo de aniversário.

Indignação nas redes

A seção de comentários do vídeo final foi inundada por homenagens de fãs e colegas criadores de conteúdo.

A influenciadora Waliya Najib escreveu: " Isso não parece real. Você estava radiante, apenas sendo uma jovem de 17 anos. Sinto muito que este mundo não te protegeu. Descanse em paz, querida ".

Já o criador de conteúdo do Reino Unido, Kashaf Ali, questionou: " Isso é tão horrível. Uma literal menina de 17 anos com tanta inocência, morta por quê? ".

Violência contra mulheres

A Comissão de Direitos Humanos do Paquistão aponta que a violência contra mulheres é generalizada no país, sendo casos de ataques após rejeição de propostas de casamento relativamente comuns.

Este ano, um pai que levou a família dos EUA para o Paquistão foi preso após supostamente matar a filha de 15 anos, Hira, em um " crime de honra " por ela usar redes sociais.

Anwar ul-Haq, que teria proibido a filha de fazer vídeos no TikTok por considerá-los "inapropriados", confessou o crime após inicialmente culpar um atirador não identificado, disseram autoridades.

Em 2021, Noor Mukadam, 27 anos, foi decapitada por seu namorado ítalo-paquistanês após rejeitar seu pedido de casamento.

Em 2016, Khadija Siddiqui sobreviveu a 23 facadas desferidas por um ex-namorado rejeitado.





Caso recente no México

A morte de Yousaf ocorreu após o assassinato brutal de outra influenciadora de beleza do TikTok no mês passado.

Valeria Marquez, de 23 anos, foi baleada várias vezes durante uma transmissão ao vivo dentro de seu salão de beleza no oeste do México.