Reprodução CNN "Guerra de tomate" volta para a Colômbia e reúne 20 mil pessoas; assista





Cerca de 20 mil pessoas se reuniram em Sutamarchán, na Colômbia, para jogar mais de 45 toneladas de tomates umas nas outras. O evento aconteceu no domingo (1), terminou na segunda-feira (2) e marcou o retorno do tradicional festinal Gran Tomatina, após muitos anos suspenso. As informações são da CNN.

A Gran Tomatina, que chega à sua 15ª edição, é realizada para celebrar a economia de Sutamarchán, que tem na produção de tomates sua principal atividade.

O prefeito Miguel Andrés Rodríguez afirmou para a CNN:

“Entre 70% e 80% das famílias de Sutamarchán vivem do tomate. Este é um tributo a elas”.

Para o evento, são utilizados tomates muito maduros ou que não estão adequados para consumo.

Inspiração

O evento é inspirado no festival espanhol La Tomatina. O evento cria cenários inusitados com a vasta vermelhidão causada pela cor da fruta.

Além de toda a diversão, o La Tomatina leva também muita cultura para o público.





Após toda a diversão, há também um grande festival gastronômico e atrações culturais que impulsionam o cenário turístico e valorizam a importância do tomate para a população.

Outro ponto importante da volta do La Tomatina é que o festival funciona como um trampolim para a agricultura colombiana.

Confira o vídeo: