Uma mulher sobrevivente do Holocausto está entre as oito vítimas do ataque ocorrido neste domingo (1), em Boulder, no Colorado, Estados Unidos, contra uma manifestação de membros da comunidade judaica pelos reféns israelenses capturados pelo Hamas, em Israel, em 2023.

O suspeito, Mohamed Soliman, de 45 anos, preso pelo FBI, teria usado um "lança-chamas improvisado" e atirado um dispositivo incendiário contra uma multidão de manifestantes pró-Israel em um calçadão na tarde de domingo, gritando "Palestina Livre".

As vítimas

Oito pessoas, com idades entre 52 e 88 anos, foram atingidas e hospitalizadas com queimaduras, disse a polícia.

Uma delas, segundo a ABC News, é uma mulher sobrevivente do holocausto, refugiada da Europa.

Ela teria por volta de 80 anos e estaria na manifestação com uma filha.

Nas redes sociais, Leo Terrell, funcionário do Departamento de Justiça responsável pela força-tarefa antissemitismo, confirmou a informação e lamentou o ocorrido.

"Suportou o pior mal da história da humanidade e veio para a América em busca de segurança. Agora, décadas depois, ela é vitimizada novamente". é vitimizada novamente."

E mencionou o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu território israelense.





"Mas, desta vez, aconteceu aqui. No nosso país. Tudo isso é causado pelo mesmo tipo de ódio: o antissemitismo. Os sobreviventes do Holocausto não devem passar o último capítulo de suas vidas vivenciando ou testemunhando esse ódio novamente. Devemos combater esse terror juntos".

O Holocausto foi o assassinato em massa de cerca de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Ainda de acordo com a ABC News, seis dos oito já receberam alta dos hospitais. Duas vítimas permanecem em estado crítico, mas devem sobreviver.

O suspeito de ser o autor do ataque, Mohamed Soliman foi detido e acusado de um crime de ódio federal.