Reprodução/redes sociais Ataque ocorreu no domingo (1), em Boulder, no Colorado









O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou, nesta segunda-feira (2), que o suspeito do ataque terrorista em Boulder, no Colorado, neste domingo (1º), contra o ato pelos reféns israelenses capturados pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro de 2023, em Israel, é um cidadão egípcio que está no país com um visto de turista vencido.

Oito pessoas ficaram feridas no Pearl Street Mall, região central da cidade, durante a tarde quando o homem gritou "Palestina livre" e lançou dispositivos incendiários na multidão que participava da manifestação organizada pelo grupo “Run for Their Lives” (“Corrida pela vida deles”, em tradução livre) .

De acordo com as autoridades, o suspeito se chama Mohamed Sabry Soliman, tem 45 anos, entrou nos Estados Unidos em agosto de 2022 e permaneceu ilegalmente depois que o visto expirou, em fevereiro de 2023.

Segundo a rede americana CNN, Soliman já havia solicitado asilo nos EUA, mas seu visto de entrada no país foi negado em 2005.

De acordo com o FBI, o agressor utilizou um “lança-chamas improvisado” para atacar os manifestantes, incluindo homens e mulheres com idades entre 52 e 88 anos.

Soliman foi hospitalizado logo após o ataque e está sob custódia. Ele foi fichado por acusações que incluem tentativa de homicídio em primeiro grau e uso de explosivos ou dispositivo incendiário durante a prática de um crime.

Essas acusações, porém, ainda podem ser ajustadas pela promotoria.

O governador do Colorado, Jared Polis, que é judeu, condenou o atentado e o classificou como “um ato hediondo e direcionado à comunidade judaica”.

Já primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também se pronunciou, dizendo que as vítimas foram atacadas “simplesmente porque eram judias”.

Investigações

O FBI está investigando o ataque como um ato de terrorismo, afirmou o chefe Redfearn, acrescentando que os fatos preliminares deixam “claro que se trata de um ato de violência direcionado”.





No final da noite de domingo, a polícia e o FBI isolaram um quarteirão residencial em Colorado Spring s com viaturas.

Uma mulher foi autorizada a entrar em uma casa identificada como pertencente ao agressor.

Não há, por ora, indícios de que Soliman tenha ligação com algum grupo ou rede específica, segundo as investigações.

O procurador-geral do Colorado, o democrata Phil Weiser, afirmou em nota que o ataque “parece ser um crime de ódio, dado o grupo que foi alvo”.