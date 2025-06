Reprodução Instagram Cobra venenosa salta em direção à cabeça de homem em cabana na selva; boné salva a vítima





Um momento de tensão e susto foi registrado em vídeo dentro de uma cabana localizada no meio de uma floresta. As imagens mostram o exato instante em que uma cobra venenosa salta na direção da cabeça de um homem que estava no local.

Por sorte, o réptil acabou acertando apenas o boné da vítima, que foi derrubado com o impacto. A reação rápida e o acessório acabaram salvando o homem de uma possível picada, que poderia ter consequências graves.

O vídeo, que circula nas redes sociais, evidencia como situações envolvendo animais peçonhentos podem acontecer de forma repentina em áreas de mata.

Especialistas alertam para a importância de redobrar os cuidados em ambientes de floresta, onde encontros com animais selvagens são comuns e, muitas vezes, imprevisíveis.





Ainda não há informações sobre a espécie exata da cobra nem sobre o local onde o incidente aconteceu.

Confira o vídeo: